В Испании обнаружили картины XVII века, пропавшие в 1930 году

Фото: телеграм-канал Policía Nacional

Полиция Испании нашла две картины XVII века, которые считались утерянными по меньшей мере с 1930 года. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на abc.es.

Картины принадлежали архиепархии Севильи. Их нашли при попытке выставить на торги. Характеристики произведений искусства совпадали с работами художника Лукаса Вальдеса.

Среди найденных картин оказались две, написанные маслом на сосновой доске овальной формы и изображающие библейские сцены. Они украшали главный алтарь церкви Hospital de los Venerables. После одной из выставок работы не были возвращены, а их след был потерян.

Подлинность найденных картин подтвердилась. В настоящее время они хранятся в архиепископии Севильи.

Ранее археологи нашли мраморную статую древнегреческой богини войны Афины в городе Лаодикия на юго-западе Турции. Ей около 2 000 лет. Высота скульптуры составляет 2 метра. Ее обнаружили лежащей лицом вниз в завалах Западного театра.

