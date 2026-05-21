21 мая, 17:05

DutchNews.nl: археолог в Нидерландах арестован за сокрытие костей д'Артаньяна

Фото: 123RF.com/fedorovekb

В Нидерландах арестовали археолога за самостоятельную организацию перевозки костей, которые могут принадлежать мушкетеру д'Артаньяну, сообщает DutchNews.nl.

По информации издания, в марте текущего года исследователь Вим Дейкман заявил о возможном обнаружении останков графа Шарля де Бац де Кастельмора, известного как д'Артаньян. Скелет был найден под просевшим полом церкви в Вольдере, пригороде Маастрихта.

Согласно историческим данным, именно там мог быть поспешно захоронен капитан королевских мушкетеров, смертельно раненный при осаде города в 1673 году. В числе улик – пулевое отверстие в груди на уровне сердца, а также старинная французская монета.

Археолог привез из немецкой лаборатории часть локтевой кости и два зуба, хотя их нужно было отправить обычной почтой по требованию муниципалитета Маастрихта, формально владеющего артефактами. По словам Дейкмана, он посчитал пересылку слишком рискованной.

Полиция задержала ученого 20 мая. Однако спустя время его отпустили, поскольку археолог передал кости чиновникам через друга.

Отмечается, что результаты сравнения ДНК зубов с генетическим материалом, предположительно, потомка д'Артаньяна пока не обнародованы. Дейкман, в свою очередь, от комментариев в настоящее время воздерживается. В случае если гипотеза подтвердится, это станет первой достоверно идентифицированной могилой прототипа героя романов Александра Дюма.

Ранее археологи нашли комплекс из 31 древней гробницы возрастом около 3 тысяч лет в провинции Шэньси на северо-западе Китая. В них обнаружили свыше 300 артефактов, в том числе предметы из меди, лакированные изделия, нефритовые подвески с узорами в виде человека и дракона и каменные гонги.

