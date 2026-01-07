Археологи нашли более 30 гробниц возрастом около 3 тыс лет в Китае

Фото: depositphotos/krugloff

Археологи нашли комплекс из 31 древней гробницы возрастом около 3 тысяч лет в провинции Шэньси на северо-западе Китая. Об этом сообщает агентство Xinhua.

По данным издания, гробницы находятся на территории уезда Фупин города Вэйнань. Раскопки в этом районе стартовали летом 2022 года.

В гробницах археологи обнаружили свыше 300 артефактов, в том числе предметы из меди, лакированные изделия, нефритовые подвески с узорами в виде человека и дракона и каменные гонги. Как считают эксперты, захоронения могли принадлежать простолюдинам.

Специалисты провели анализ формы керамических и бронзовых изделий, а также исследовали человеческие кости. В результате они пришли к выводу, что останки могут относиться к эпохе от среднего до позднего периода династии Западной Чжоу (1046 год до нашей эры – 771 год до нашей эры).

