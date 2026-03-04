Ски-альпинист Филиппов стал победителем чемпионата Европы в спринте

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Российский ски-альпинист, серебряный призер Олимпийских игр в Италии Никита Филиппов занял первое место в спринтерской гонке чемпионата Европы по ски-альпинизму. Турнир проходит в Шахдаге.

Вторым стал спортсмен из Швейцарии Тома Буссар. Третье место занял испанец От Феррер Мартинес.

Ранее Филиппов рассказал, что посвятил свою олимпийскую медаль отцу. По его словам, атмосфера на соревнованиях была дружелюбная, никто из спортсменов не бойкотировал выступления. Он добавил, что в этот раз его соперники были подготовлены лучше, чем на Кубке мира.

Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что ски-альпинисту будет присвоено звание заслуженного мастера спорта. Дисциплина впервые была представлена в программе ОИ, поэтому Филиппов вошел как один из первых олимпийцев в данном виде спорта.

