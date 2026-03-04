Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта, 14:15

Спорт

Ски-альпинист Филиппов стал победителем чемпионата Европы в спринте

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Российский ски-альпинист, серебряный призер Олимпийских игр в Италии Никита Филиппов занял первое место в спринтерской гонке чемпионата Европы по ски-альпинизму. Турнир проходит в Шахдаге.

Вторым стал спортсмен из Швейцарии Тома Буссар. Третье место занял испанец От Феррер Мартинес.

Ранее Филиппов рассказал, что посвятил свою олимпийскую медаль отцу. По его словам, атмосфера на соревнованиях была дружелюбная, никто из спортсменов не бойкотировал выступления. Он добавил, что в этот раз его соперники были подготовлены лучше, чем на Кубке мира.

Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что ски-альпинисту будет присвоено звание заслуженного мастера спорта. Дисциплина впервые была представлена в программе ОИ, поэтому Филиппов вошел как один из первых олимпийцев в данном виде спорта.

Ски-альпинист Филиппов повредил медаль Олимпиады, уронив ее

Читайте также


спорт

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика