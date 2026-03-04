Минобороны России предложило распространить на добровольцев выплаты за увечья

Фото: depositphotos/zaktatyana

Министерство обороны России предложило распространить на добровольцев выплаты за увечья и гибель, следует из подготовленного МО проектом указа Владимира Путина, опубликованного на федпортале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке указано, что мера направлена на обеспечение равенства прав военнослужащих, лиц, служащих в войсках нацгвардии России, и добровольцев.

Проект предусматривает выплату 5 миллионов рублей в равных долях членам семей погибших (умерших) добровольцев, участвовавших в СВО. Также предполагаются единовременные выплаты добровольцам за увечья в размере от 100 тысяч до 3 миллионов рублей в зависимости от тяжести травмы. При наступлении инвалидности граждане смогут получить до 4 миллионов рублей.

Действие указа распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года до момента вступления указанного документа в силу.

Ранее в России предложили распространить на гражданских связистов в зоне спецоперации гарантии при ранении. Мера может затронуть операторов беспилотников. Ожидается, что они смогут получить выплаты, предусмотренные для бойцов СВО.