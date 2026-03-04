Посольство РФ в Катаре прорабатывает вопрос о размещении россиян с круизного лайнера

Фото: 123RF.com/shakeelsafeek

Посольство РФ в Катаре прорабатывает с властями вопрос о размещении в гостиницах катарской столицы граждан России, которые являются пассажирами круизного лайнера Celestyal Journey, стоящего в порту Дохи, сообщила дипмиссия на странице в Х.

В посольстве подчеркнули, что находятся в контакте с катарскими властями и прорабатывают вопросы, связанные с оказанием содействия гражданам РФ, находящимся в Катаре.

Ранее сообщалось, что около 200 россиян застряли на круизном лайнере и не могут добраться до Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), чтобы отправиться домой. Путешественников обязали покинуть судно 7 марта.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану. В ответ республика атаковала израильскую территорию, а также американские военные базы, расположенные в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Израиль, Иран и другие страны Персидского залива закрыли воздушное пространство, а российские авиакомпании временно приостановили полеты в эти государства.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла выполнение вывозных авиарейсов на контроль. Ведомство следит за соблюдением прав пассажиров.

