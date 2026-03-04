Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта, 16:44

Туризм

Посольство РФ в Катаре прорабатывает вопрос о размещении россиян с круизного лайнера

Фото: 123RF.com/shakeelsafeek

Посольство РФ в Катаре прорабатывает с властями вопрос о размещении в гостиницах катарской столицы граждан России, которые являются пассажирами круизного лайнера Celestyal Journey, стоящего в порту Дохи, сообщила дипмиссия на странице в Х.

В посольстве подчеркнули, что находятся в контакте с катарскими властями и прорабатывают вопросы, связанные с оказанием содействия гражданам РФ, находящимся в Катаре.

Ранее сообщалось, что около 200 россиян застряли на круизном лайнере и не могут добраться до Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), чтобы отправиться домой. Путешественников обязали покинуть судно 7 марта.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану. В ответ республика атаковала израильскую территорию, а также американские военные базы, расположенные в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Израиль, Иран и другие страны Персидского залива закрыли воздушное пространство, а российские авиакомпании временно приостановили полеты в эти государства.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла выполнение вывозных авиарейсов на контроль. Ведомство следит за соблюдением прав пассажиров.

Читайте также


туризмполитиказа рубежом

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика