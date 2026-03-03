Форма поиска по сайту

03 марта, 17:49

Транспорт

Прокуратура взяла на контроль выполнение вывозных авиарейсов из стран Ближнего Востока

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль выполнение вывозных авиарейсов из стран Ближнего Востока в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Там рассказали, что изменения в расписании были связаны с временными ограничениями на использование воздушного пространства в странах Ближневосточного региона.

В пресс-службе подчеркнули, что ведомство следит за соблюдением прав пассажиров. В случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану. В ответ он ударил по израильской территории, а также американским военным базам, расположенным в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Израиль, Иран и другие страны Персидского залива закрыли воздушное пространство. Российские авиакомпании временно приостановили полеты в эти государства.

Территориальные органы Роспотребнадзора начали проводить консультации для туристов по вопросам, связанным с обострившейся ситуацией на Ближнем Востоке. Ведомство помогает составлять претензии и иски в случае нарушения прав потребителей.

Утром 3 марта в московский аэропорт Внуково из Дубая первым за три дня рейсом были доставлены 118 пассажиров. В этом процессе задействован и "Аэрофлот". Компания, помимо 3 марта, запросила слоты для выполнения полетов из ОАЭ 4 марта и после.

Туроператоры потратили 2,5 млрд рублей на помощь россиянам из-за ближневосточного кризиса

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
транспортполитиказа рубежом

