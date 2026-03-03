Форма поиска по сайту

03 марта, 14:32

Туризм

Таиланд продлит визы застрявшим в стране туристам

Фото: depositphotos/anekoho

Таиланд может продлить еще на 30 дней визы тем туристам, которые не могут улететь из страны оплаченным рейсом из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом говорится в приказе командования иммиграционной полиции Таиланда, который есть в распоряжении РИА Новости.

Для этого нужно предоставить письмо из посольства или консульства своей страны, подтверждающее невозможность вылета. Если такого письма нет, полиция составит с иностранцем протокол с объяснением причин. Заявление с протоколом рассмотрят в течение 15 дней и примут окончательное решение.

Документ 2 марта подписал замглавы комиссара (командующего) иммиграционной полиции генерал-майор Тханит Тхаиватчарамат. Также, по данным приказа, иммиграционная полиция Таиланда предписала своим подразделениям в Бангкоке, провинциях и на пограничных пунктах "Чиангсен" и "Бетонг" не брать с иностранцев штрафы за просрочку визы при выезде из страны начиная с 28 февраля и позже, если это связано с конфликтом на Ближнем Востоке.

Вместе с тем документ ужесточает контроль за иностранцами, которые просят продлить срок пребывания в Таиланде. Особое внимание предписано уделять тем, кто может использовать продление для незаконной деятельности на территории королевства.

28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию, а также американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

После этого Израиль, Иран и другие страны Персидского залива закрыли воздушное пространство. Российские авиакомпании временно приостановили полеты в эти государства.

Тем временем территориальные органы Роспотребнадзора начали консультировать туристов по вопросам, связанным с ситуацией на Ближнем Востоке. Ведомство помогает составлять претензии и иски при нарушении прав потребителей.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
