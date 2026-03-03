Форма поиска по сайту

03 марта, 17:24

Город

Коллегия судей объявила конкурс на должность председателя Мосгорсуда

Фото: ТАСС/Дарья Антонова

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила конкурс на должность председателя Мосгорсуда, указано на сайте организации.

В настоящее время открыты вакантные должности председателя Калининградского областного суда, председателя Московского городского суда.

Ранее Владимир Путин назначил судей районных, арбитражных, военных и других судов в 66 регионах России. Например, согласно документу, зампредседателя Санкт-Петербургского городского суда стала Наталья Кузнецова на срок в 6 лет.

Также назначаются новые председатели и их заместители в районных судах некоторых регионов и городов. Кадровые изменения коснулись Пермского и Приморского края, Иркутской, Курской, Новосибирской областей и других регионов.

