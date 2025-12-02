Верховный суд РФ представил план цифровой трансформации судопроизводства

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Верховный суд России разработал Концепцию цифровой трансформации судебной системы. Об этом заявил председатель ВС РФ Игорь Краснов на пленарном заседании Совета судей.

По его словам, документ определяет ключевые направления развития цифрового сопровождения судебной деятельности. В первую очередь это затронет дальнейшее развитие электронного судопроизводства, расширение функционала личных кабинетов участников процессов, совершенствование системы электронных уведомлений и внедрение других современных цифровых сервисов.

"Внедряемые технологии должны быть максимально понятны для всех, в том числе людей пожилого возраста, а также тех, кто не имеет опыта работы в цифровой среде", – подчеркнул он.

Ранее председатель Верховного суда Игорь Краснов поручил ускорить внедрение искусственного интеллекта в работу судебной системы. По его словам, ИИ можно использовать для анализа судебной практики и выявления противоречий, но он не заменит судью, а лишь поможет оптимизировать процессы и повысить качество судопроизводства.