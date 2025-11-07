Московский суд запретил боты в Telegram, позволяющие подделывать голос

Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com

Суд в Москве запретил боты в Telegram, которые позволяют подделать голос, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

С иском обратился прокурор Центрального административного округа столицы. Он указал на то, что в Сети были выявлены несколько телеграм-ботов, которые предлагают услугу по изменению голоса абонента при звонке с мобильного телефона.

Суд пришел к выводу, что такая услуга способствует формированию мнения в обществе о возможности совершения преступлений безнаказанно, а также подрывает авторитет госвласти РФ, органов местного самоуправления и действующих законов.

Кроме того, обращение к подобным ботам нарушает требование Федеральных законов "О связи", "О противодействии терроризму" и "О противодействии экстремистской деятельности, преступники могут использовать технологию для осуществления телефонных звонков, связанных с призывами к экстремистской деятельности и ложными сообщениями о террористических актах".

Информация, которая размещена в ботах, признана незаконной к распространению.

Ранее стало известно, что чат-бот ChatGPT больше не сможет давать юридические и медицинские советы. В компании OpenAI подчеркнули, что такие консультации должен давать лицензированный специалист. Также теперь пользователи не могут применять чат-бот для распознавания лиц без согласия самого субъекта.

