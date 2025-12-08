Путин указал на необходимость поддержки не только материнства, но и отцовства

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Наряду с мерами по поддержке материнства в России, необходимо продумать меры поддержки вовлеченного отцовства. Об этом Владимир Путин заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"По сути, речь идет о том, чтобы мужчины более активно участвовали в семейных заботах, принятии решений о рождении детей и больше времени уделяли их воспитанию, вели здоровый образ жизни и как можно дольше сохраняли репродуктивное здоровье", – пояснил президент.

Он также добавил, что основа семьи – это участие обоих родителей в воспитании детей и взаимное уважение.

Ранее Путин призвал молодежь не откладывать рождение детей на более поздний возраст. Он отметил, что государство продолжит оказывать всестороннюю поддержку молодым семьям. По его словам, в настоящее время важно продолжать настраивать меры поддержки студенческих семей.

Кроме того, российский лидер обратил внимание и на поддержку всего, что делается в системе образования для поддержки рождаемости.

