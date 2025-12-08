Форма поиска по сайту

08 декабря, 17:31

Культура

Дети участников СВО посмотрели фильм "Письмо Деду Морозу" на Киностудии Горького

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Дети из благотворительных фондов, в том числе ребята из семей участников специальной военной операции, посетили бесплатный показ фильма "Письмо Деду Морозу", сообщили в пресс-службе киностудии Горького Агентству "Москва".

Перед сеансом гости поучаствовали в паблик-токе с актером Антоном Филипенко, сыгравшим в фильме. Как уточнили в пресс-службе, мероприятие в киностудии было открытым для всех по предварительной регистрации, однако особое внимание уделили подопечным благотворительных организаций.

На показ пришли 30 детей, находящихся под опекой Межрегионального благотворительного фонда социальной защиты населения имени Александра Невского. Организация оказывает поддержку малообеспеченным гражданам, ветеранам боевых действий, сотрудникам правоохранительных органов и спецслужб, а также их семьям.

"Хочется поблагодарить департамент культуры города Москвы и киностудию Горького за то, что помогают организовать такие проекты. Несмотря на то что сейчас начало декабря, на просмотре царит новогоднее настроение", – сообщил вице-президент фонда Иван Кузнецов.

По его словам, на показ пришли ученики начальных классов из духовно-патриотических организаций, среди которых есть и дети участников СВО.

Кроме того, на мероприятии присутствовали подопечные фонда "Жизнь как чудо", поддерживающего детей и молодых взрослых с тяжелыми заболеваниями печени. При содействии "Народного фронта" на сеанс также смогли попасть семьи участников СВО.

После показа для ребят организовали новогоднюю ярмарку мастер-классов, посвященных кинопрофессиям. Дети создавали собственные комиксы, знакомились с основами операторского мастерства и записывали видеопоздравления на занятии по блогингу.

На площадке работала селфи-будка, где гости делали памятные снимки, а в сквере у входа на студию появилась тематическая фотозона по мотивам фильма. Во дворе установили арт-объект, на котором каждый желающий мог оставить свое послание Деду Морозу.

Все мероприятия прошли при поддержке правительства Москвы и проекта "Москва – город кино".

Ранее в кинопарке "Москино" заработали "Дом Деда Мороза" и площадка проекта "Зима в Москве". Гостям заглянули в дом зимнего волшебника и увидели его домашний интерьер, рабочий кабинет. Декорации, размещенные на площадке, использовались при съемках фильмов "Разыскивается Дед Мороз", "Одна дома – 3" и других кинопроектов.

Сюжет: Зима в Москве
культурагород

