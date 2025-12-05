Минкульт РФ поддержал более 150 фильмов в 2025 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Министерство культуры РФ поддержало более 150 национальных фильмов в рамках основного конкурса в 2025 году. Об этом в беседе с ТАСС сообщила глава ведомства Ольга Любимова.

"В рамках основного конкурса было поддержано производство 154 фильмов: 41 анимационного и 50 художественных фильмов, а также 63 документальных картин", – уточнила министр.

Вместе с тем в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" Минкульт впервые организовал конкурс для поддержки отечественных кинолент от режиссеров-дебютантов, а также фильмов для детей и юношества. В результате господдержку получили 18 проектов, включая 8 анимационных, 7 художественных и 3 документальных.

Ранее сообщалось, что ведомство составило список фильмов, рекомендованных школьникам к просмотру после уроков. Документ будет направлен во все регионы.

В список включены как современные, так и советские фильмы. Например, в него вошли "Бременские музыканты", "Кот Леопольд", "Чебурашка и Крокодил Гена", "Тимур и его команда", "Ералаш", "Молодая гвардия" и "Время первых" .