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23 июля, 15:34

Культура
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Кинокритик Примакова объяснила, какие фильмы могут пропасть из онлайн-кинотеатров

Долой запрещенку! Какие фильмы могут исчезнуть из российских онлайн-кинотеатров

Госдума приняла закон об удалении с онлайн-платформ фильмов и сериалов, противоречащих традиционным ценностям РФ. Новые нормы могут коснуться в том числе социальных сетей. Как будет работать закон и какой контент может стать недоступным, разбиралась Москва 24.

Отказать!

Фото: 123RF/mbruska

Госдума приняла закон о запрете к показу фильмов и сериалов, содержащих материалы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующие их отрицание. Согласно инициативе, Минкульт может получить право не только отказывать в выдаче прокатного удостоверения таким картинам, но и отзывать ранее выданные разрешения.

Если контент признают противоправным, владельцы площадок будут обязаны удалить его в течение суток. При этом законодатели хотят усилить ответственность не только для онлайн-кинотеатров, но и соцсетей, транслирующих такой контент, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Если вы даете доступ к массовому контенту – будьте добры соблюдать законодательство и уважать нашу культурную основу. Никто не вправе зарабатывать на подрыве основ общественного сознания.
Антон Немкин
депутат Госдумы

В то же время перед вторым чтением из законопроекта убрали обязанность онлайн-кинотеатров получать прокатные удостоверения на весь свой контент. Подобные требования были признаны избыточными, указал в беседе с "Ведомостями" председатель комитета по информационной политике Сергей Боярский.

"В любом случае у всех представителей индустрии остается право получить прокатное удостоверение, чтобы точно быть уверенным в том, что то произведение, которое планируется к размещению, не вызовет вопросов", – добавил депутат.

Заключение о содержании дискредитирующего ценности РФ контента также будет составлять Минкульт, указал в беседе с изданием первый зампред комитета Антон Горелкин. Эти данные министерство будет передавать в Роскомнадзор (РКН), а регулятор, в свою очередь, – работать с площадками по уже налаженным каналам связи. В РКН сообщили СМИ, что готовы к выполнению норм документа.

Закон в случае его принятия вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Что не смотрим?

Фото: 123RF/lightfieldstudios

Запрет на показ может коснуться прежде всего тех картин, которые содержат контент, пропагандирующий ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в РФ) или подрывающий нравственное здоровье несовершеннолетних. Также это касается пропаганды насилия или деструктивных, в том числе религиозных течений. Об этом Москве 24 рассказала первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

В нашей стране уже действует целый ряд норм, направленных на борьбу с такими материалами. Новый закон, по сути, их объединяет, а также расширяем в этом контексте полномочия Минкульта.
Елена Драпеко
депутат Госдумы

Кроме того, нововведения в основном будут направлены на новый контент, который будет поступать на российские площадки. Работа по изучению кинофильмов и сериалов на предмет деструктивных идей ведется давно, поэтому предполагается, что уже размещенные на онлайн-платформах картины соответствуют всем критериям, подчеркнула Драпеко.

"Однако, если кого-то из граждан смутит контент, имеющийся на площадках, они смогут направить жалобу в Министерство культуры. Там ленту отсмотрит экспертный совет и в случае необходимости вызовет правообладателей", – объяснила депутат.

В то же время под угрозой окажутся, прежде всего, зарубежные картины, предположила в беседе с Москвой 24 президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Наталия Примакова. По ее мнению, отечественная киноиндустрия давно учитывает нравственные нормы.

По большому счету сейчас фильмы, которые негативно сказываются на духовно-нравственных ценностях, уже практически не снимаются, потому что не поддерживаются государственным финансированием. Поэтому для большинства отечественных киноделов, думаю, ничего не изменится.
Наталия Примакова
президент Гильдии киноведов и кинокритиков России

Исключение могут составить только работы, проспонсированные частными студиями, добавила кинокритик.

При этом полностью оградить российского зрителя от деструктивных картин вряд ли удастся, предположила она. Пиратство, несмотря на борьбу с ним, пока никуда не делось, a со вступлением закона в силу его может стать только больше, заключила Примакова.

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