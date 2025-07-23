Кинокритик Примакова объяснила, какие фильмы могут пропасть из онлайн-кинотеатров

Госдума приняла закон об удалении с онлайн-платформ фильмов и сериалов, противоречащих традиционным ценностям РФ. Новые нормы могут коснуться в том числе социальных сетей. Как будет работать закон и какой контент может стать недоступным, разбиралась Москва 24.

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Госдума приняла закон о запрете к показу фильмов и сериалов, содержащих материалы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующие их отрицание. Согласно инициативе, Минкульт может получить право не только отказывать в выдаче прокатного удостоверения таким картинам, но и отзывать ранее выданные разрешения.

Если контент признают противоправным, владельцы площадок будут обязаны удалить его в течение суток. При этом законодатели хотят усилить ответственность не только для онлайн-кинотеатров, но и соцсетей, транслирующих такой контент, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.





Антон Немкин депутат Госдумы Если вы даете доступ к массовому контенту – будьте добры соблюдать законодательство и уважать нашу культурную основу. Никто не вправе зарабатывать на подрыве основ общественного сознания.

В то же время перед вторым чтением из законопроекта убрали обязанность онлайн-кинотеатров получать прокатные удостоверения на весь свой контент. Подобные требования были признаны избыточными, указал в беседе с "Ведомостями" председатель комитета по информационной политике Сергей Боярский.

"В любом случае у всех представителей индустрии остается право получить прокатное удостоверение, чтобы точно быть уверенным в том, что то произведение, которое планируется к размещению, не вызовет вопросов", – добавил депутат.

Заключение о содержании дискредитирующего ценности РФ контента также будет составлять Минкульт, указал в беседе с изданием первый зампред комитета Антон Горелкин. Эти данные министерство будет передавать в Роскомнадзор (РКН), а регулятор, в свою очередь, – работать с площадками по уже налаженным каналам связи. В РКН сообщили СМИ, что готовы к выполнению норм документа.

Закон в случае его принятия вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Что не смотрим?

Запрет на показ может коснуться прежде всего тех картин, которые содержат контент, пропагандирующий ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в РФ) или подрывающий нравственное здоровье несовершеннолетних. Также это касается пропаганды насилия или деструктивных, в том числе религиозных течений. Об этом Москве 24 рассказала первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.





Елена Драпеко депутат Госдумы В нашей стране уже действует целый ряд норм, направленных на борьбу с такими материалами. Новый закон, по сути, их объединяет, а также расширяем в этом контексте полномочия Минкульта.

Кроме того, нововведения в основном будут направлены на новый контент, который будет поступать на российские площадки. Работа по изучению кинофильмов и сериалов на предмет деструктивных идей ведется давно, поэтому предполагается, что уже размещенные на онлайн-платформах картины соответствуют всем критериям, подчеркнула Драпеко.

"Однако, если кого-то из граждан смутит контент, имеющийся на площадках, они смогут направить жалобу в Министерство культуры. Там ленту отсмотрит экспертный совет и в случае необходимости вызовет правообладателей", – объяснила депутат.

В то же время под угрозой окажутся, прежде всего, зарубежные картины, предположила в беседе с Москвой 24 президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Наталия Примакова. По ее мнению, отечественная киноиндустрия давно учитывает нравственные нормы.





Наталия Примакова президент Гильдии киноведов и кинокритиков России По большому счету сейчас фильмы, которые негативно сказываются на духовно-нравственных ценностях, уже практически не снимаются, потому что не поддерживаются государственным финансированием. Поэтому для большинства отечественных киноделов, думаю, ничего не изменится.

Исключение могут составить только работы, проспонсированные частными студиями, добавила кинокритик.

При этом полностью оградить российского зрителя от деструктивных картин вряд ли удастся, предположила она. Пиратство, несмотря на борьбу с ним, пока никуда не делось, a со вступлением закона в силу его может стать только больше, заключила Примакова.

