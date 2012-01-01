В РКН назвали безосновательными выводы о пропаганде чайлдфри в "Гарри Поттере"

"Гарри Поттер" и "Игра престолов" могут исчезнуть из Рунета из-за пропаганды чайлдфри – по крайней мере, такое мнение 19 мая высказали некоторые журналисты. Однако через несколько часов бурных обсуждений известные фильмы и сериалы оставили в покое, снова подарив им право на существование. О том, как "Гарри Поттер" и другие сражались в воображаемой битве с российским законом, – в материале Москвы 24.

Гарри Поттер в шоке

Утром 19 мая стало известно о новой поправке в приказе Минкульта: согласно ей фильмы, пропагандирующие чайлдфри, не получат прокатных удостоверений, а также будут удалены из соцсетей и онлайн-кинотеатров. По мнению журналистов, в запретный список могли бы попасть "Гарри Поттер", где под подозрением оказалась замдиректора школы Хогвардс профессор Макгонагалл, по непонятной причине не имеющая детей, а также сериал "Игра престолов", в котором героиня Бриенна стала рыцарем и отказалась от материнства. Кроме того, поправка якобы коснулась Саманты из "Секса в большом городе", заявляющей о том, что дети – не для нее, и жены американского президента из "Карточного домика", решившей посвятить свою жизнь карьере.

Под запрет теоретически подпадают и другие картины, которые оправдывают отказ от рождения детей и создают позитивный образ бездетности. Помимо этого, также воспрещается показывать отрицательный образ беременности, материнства или отцовства.



Александр Ющенко первый зампред комитета Госдумы по информационной политике В каждом конкретном случае решение принимается индивидуально специалистами. Они оценивают контент и трактуют его в соответствии с законом.

За неудаление таких фильмов и сериалов распространителям грозят штрафы: должностным лицам – до 200 тысяч рублей, а юридическим – до миллиона. Приказ должен вступить в силу уже 1 сентября 2025 года.

Альтернативой "запрещенке" должен выступить позитивный контент. Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, защите отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в качестве примера назвала сериал "Многодетство", сделанный отечественными производителями.

Битва с Минкультом

Наиболее сильно поправка встревожила фанатов фильмов о волшебнике Гарри Поттере. В социальных сетях пользователи стали вспоминать, как известная история, наоборот, пропагандирует традиционные ценности. В пример начали приводить семью Уизли – многодетную и дружелюбную. Или самого Гарри Поттера, трепетно относящегося к своим покойным родителям. Также пользователи заметили, что ни в одной из серий не было и речи о пропаганде бездетности, а в конце саги все главные герои, наоборот, воспитывают собственных сыновей и дочерей.

Позже пресс-служба Минкульта РФ пояснила журналистам, что подобные "Гарри Поттеру" картины и так не имеют прокатных удостоверений на территории страны, а значит, бояться фанатам нечего.



пресс-служба Минкультуры РФ В ряде публикаций, связанных с темой невыдачи прокатных удостоверений фильмам, в которых присутствует пропаганда отказа от рождения детей, указаны картины, которые не имеют прокатных удостоверений – например, по причине ухода из РФ организации-правообладателя, – соответственно, такие картины не подлежат прокату на территории РФ.

Позднее точку в обсуждениях поставил Роскомнадзор (РКН). В ведомстве заявили, что не планируют блокировать за пропаганду чайлдфри зарубежные фильмы и сериалы, в частности "Карточный домик", "Секс в большом городе", "Игру престолов" и "Гарри Поттера".

По данным РКН, все эти картины не подходят под критерии удаления или блокировки. Более того, выводы о наличии пропаганды чайлдфри в указанных фильмах и сериалах Роскомнадзор назвал безосновательными.