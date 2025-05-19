В России могут запретить "Гарри Поттера" и "Игру престолов" за пропаганду чайлдфри

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната"; режиссер – Крис Коламбус; производство – Warner Bros. Pictures

"Гарри Поттер" и "Игра престолов" могут пропасть из отечественных онлайн-кинотеатров за пропаганду чайлдфри, передает "Парламентская газета".

Согласно внесенной поправке в приказ Минкультуры, фильмы, в которых будет выявлена пропаганда чайлдфри, не получат прокатные удостоверения. Администраторы соцсетей, онлайн-кинотеатров и других цифровых платформ должны будут оперативно удалять противоправный контент. Критерии, по которым планируют определять пропаганду чайлдфри, были утверждены Роскомнадзором.

Также для распространителей идеологии отказа от деторождения предусмотрены штрафы. Должностные лица будут оштрафованы до 200 тысяч рублей, юридические – до одного миллиона рублей. Помимо этого, может быть приостановлена работа организации на срок до 90 суток. На практике подобное ограничение может означать блокировку сайта.

Приказ Минкультуры и распоряжение Роскомнадзора вступят в силу 1 сентября. В перечень запрещенной информации попадет контент, побуждающий к отказу от рождения детей, оправдывающий подобный отказ или создающий к нему позитивное отношение. Под запрет также подпадут сведения о преимуществах отказа от деторождения над рождением детей, а также информация, формирующая искаженные представления об их социальной равноценности.

Помимо этого, ограничения Роскомнадзора распространяется на демонстрацию отрицательного образа беременности, материнства или отцовства, а также на контент, создающий позитивное отношение к бездетности. При этом запрет не коснется научно-медицинской информации, если она не подпадает под указанные критерии.

Таким образом, осенью онлайн-кинотеатры могут убрать со своих платформ фильмы, которые содержат информацию о чайлдфри или героях, придерживающихся подобной идеологии. Например, под запретом может оказаться популярный сериал "Секс в большом городе", в котором главная героиня Саманта демонстрирует явные наклонности к чайлдфри, или сериал "Игре престолов", где одна из героинь по имени Бриенна ради мечты стать рыцарем и быть равной мужчинам отказалась от детей.

Кроме того, под ограничения может подпасть и сага о Гарри Поттере, поскольку эксперты нашли намек на чайлдфри в жизни профессора Макгонагалла, у которой не было детей.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко подтвердил, что любой контент независимо от времени его появления будет удален, если содержит в себе запрещенную к распространению информацию.

"В каждом конкретном случае решение принимается индивидуально специалистами. Они оценивают контент и трактуют его в соответствии с законом", – добавил Ющенко.

При этом первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, защите отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая отметила, что важно не только зачищать информационное пространство от негатива, но и продвигать позитивный контент. Парламентарий привела в пример отечественный сериал "Многодетство".

"Запрос на хороший, правильный контент постоянно растет. А то, что нам не нужно, постепенно уйдет", – заметила Буцкая.

Законопроект о запрете публичной пропаганды идеологии чайлдфри был принят Госдумой 12 ноября 2024 года. При этом само решение женщин не рожать детей под закон не подпадает. Он должен поспособствовать защите граждан и подрастающего поколения от распространяемой в медиапространстве информации, негативно влияющей на формирование личности.

Владимир Путин подписал документ 23 ноября. В соответствии с законом, за нарушение запрета предусмотрена административная ответственность. Для физических лиц штраф составляет от 50 000 до 100 000 рублей. Для должностных лиц – от 100 000 до 200 000 рублей. Для юридических лиц – от 800 000 до 1 000 000.