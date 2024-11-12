Госдума приняла закон о запрете публичной пропаганды чайлдфри

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Госдума в ходе заключительного чтения приняла законопроект о запрете публичной пропаганды идеологии чайлдфри, пишет ТАСС.

Соответствующая инициатива была внесена группой депутатов и сенаторов во главе с председателями обеих палат парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко еще в сентябре. Так, пропаганда отказа от деторождения запрещена в Сети, СМИ, кинофильмах и рекламе.

При этом нормы касаются именно пропагандирования идеологии, подчеркивал Володин. Само решение женщин не рожать детей под закон не подпадает. Депутат уточнял, что новый закон поспособствует защите граждан и подрастающего поколения от распространяемой в медиапространстве информации, негативно влияющей на формирование личности.

Помимо этого, сразу во втором и третьем чтении ГД также приняла законопроект о введении административного наказания по аналогии с наказанием за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола (относится к ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским и запрещено).

Также Госдума приняла поправку, по которой распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия и связанном с ними отказе от деторождения не будет наказываться как пропаганда отказа от деторождения.

При внесении закона в первом чтении в поддержку проекта выступили 388 депутатов. Тогда сообщалось, что штраф за его несоблюдение физическим лицам составит до 400 тысяч рублей, должностным лицам – до 800 тысяч рублей, а юридическим – до 5 миллионов рублей.

