Более 50% россиян сочли штрафы за пропаганду чайлдфри бесполезными

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Мнение о том, что введение ответственности за пропаганду чайлдфри никак не повлияет на рождаемость в России, выразили около 55% участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Итоги исследования были опубликованы на сайте центра.

Чаще всего такой вариант ответа на соответствующий вопрос выбирали россияне, которые не согласны с введением ограничений (70%), а также те, кто считает подобные штрафы бесполезными (74%).

"Иными словами, значительная часть общества не согласна с тем, что пропаганда бездетного образа жизни реально влияет на решения людей о деторождении", – подчеркнули авторы опроса.

Также выяснилось, что около половины (49%) российских граждан знают, что в настоящий период Госдума рассматривает законопроект о введении штрафов за пропаганду идей чайлдфри. При этом 23% из них хорошо осведомлены об этом, а 26% владеют информацией поверхностно. Еще половина респондентов (51%) рассказали, что им ничего об этом неизвестно.

Вместе с тем каждый четвертый участник опроса (24%) заявил, что поддерживает авторов законопроекта и питает уверенность в том, что подобные меры будут способствовать повышению рождаемости. При этом еще 10%, напротив, заявили, что это окажет отрицательное влияние на желание становиться родителями.

Исследование также показало, что на сегодняшний день в российском обществе отсутствует консенсус по вопросу штрафов за пропаганду идей чайлдфри. Так, 44% высказались за и еще 48% – против подобной инициативы. При этом наибольшая часть опрошенных (41%) придерживается мнения, что принятие данного законопроекта не принесет обществу ни пользы, ни вреда.

"Идеология чайлдфри противоречит государственной демографической политике. Более молодое поколение сегодня не любит прямой навязчивой пропаганды, не любят и запреты. Современные идеи внедряются через инструменты мягкой силы, встраиваются в культурный код через произведения и программы досуга и развлечений, образовательный и игровой контент", – высказался по поводу итогов опроса генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

Он подчеркнул, что исследование позволило выявить недостаточную разъяснительную политику о пользе закона среди россиян. При этом граждане страны в абсолютном большинстве разделяют ценности семьи и рождения детей, отметил Абрамов. Однако, по его мнению, россияне не видят прямой связи между законом и продвижением этих ценностей.

Исследование проводилось 29 сентября 2024 года. Участие в нем приняли 1 600 граждан старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Законопроект о штрафах до 5 миллионов рублей за пропаганду чайлдфри внесли в Госдуму 25 сентября. Инициативу подготовила группа депутатов и сенаторов во главе с Володиным и председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.

После спикер ГД предостерег депутатов от непродуманных инициатив, в том числе введения налога на бездетность. Он призвал "не пугать" общество. При этом Володин подчеркнул, что нормы по борьбе с пропагандой отказа от деторождения принять стоит, так как нужно защищать семью.

Между тем 17 октября Госдума в первом чтении одобрила данную инициативу. В поддержку проекта выступили 388 депутатов. Он дополнит шесть других федеральных законов, которые запрещают, в частности, пропаганду педофилии и ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено).