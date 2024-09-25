Законопроект о штрафах до 5 млн рублей за пропаганду чайлдфри внесен в ГД

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Законопроект о штрафах до 5 миллионов рублей за пропаганду чайлдфри внесен в Госдуму РФ. Об этом говорится в базе данных нижней палаты парламента.

Проект внесен группой депутатов и сенаторов во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным и председателем Совфеда Валентиной Матвиенко. За пропаганду отказа от деторождения предусмотрена административная ответственность, аналогично пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

Согласно законопроекту, гражданам грозит штраф до 100 тысяч рублей, должностным лицам – до 200 тысяч рублей, юрлицам – до 1 миллиона рублей либо приостановка деятельности до 90 суток. Если виновник пропагандировал чайлдфри среди несовершеннолетних, то штрафы вырастут в 2 раза.

За пропагандирование идей в СМИ и Сети штрафы составят до 200, 400 и 4 000 рублей соответственно. Максимальный штраф в размере 5 миллионов рублей грозит юрлицам, которые пропагандировали отрицание от деторождения в Сети или СМИ среди несовершеннолетних. Гражданам и должностным лицам в этом же случае грозит 400 и 800 тысяч рублей штрафа.

Ранее в ГД заявили, что в законопроекте речь идет лишь об исключительно деструктивном контенте, а не об обычном распространении информации. Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на важность не допустить злоупотребления и расплывчивости формулировок в новом законе о запрете чайлдфри.

