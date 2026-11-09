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09 ноября, 17:11

Политика

Олимпийскую чемпионку Исинбаеву внесли в базу данных ГУР Украины

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева оказалась в базе данных Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ресурса.

Портал, созданный украинским ведомством, носит подзаголовок "Мы идентифицируем цели". Его авторы призывают к отстранению российских спортсменов от участия в турнирах и исключению их из федераций.

Основанием для включения Исинбаевой в список украинская сторона называет в том числе получение ею в 2015 году воинского звания майора. Кроме того, она была доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России, а также членом правления благотворительного фонда "Воскресение", собиравшего средства на возведение главного храма Вооруженных сил РФ.

В базу данных внесены и другие спортсмены. Среди них – чемпионка Европы по метанию копья Вера Ребрик, серебряный призер чемпионата Европы по прыжкам с шестом Тимур Моргунов, бронзовый призер чемпионата мира по метанию копья Дмитрий Тарабин.

Ранее в базу антироссийского портала попала певица Лариса Долина. Как пояснила украинская сторона, артистка внесена в список из-за поддержки СВО, участия в патриотических мероприятиях и публикации видео с поздравлением бойцов спецоперации.

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