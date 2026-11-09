Тамбиева временно отстранили от должности главного тренера ХК "Динамо"

Фото: ТАСС/Семен Середа

Главный тренер московского хоккейного клуба "Динамо" Леонид Тамбиев временно отстранен от своих обязанностей приказом генерального директора клуба. Об этом сообщили в пресс-службе ХК.

Согласно этому же приказу, исполнение его обязанностей возложено на тренера по защитникам Олега Ореховского. Именно он будет присутствовать в качестве главного тренера на гостевом матче с петербургским СКА в среду, 11 ноября. При этом СМИ ранее предполагали, что Тамбиева сменит на посту Равиль Якубов.

Тамбиев не появился на матче с "Шанхай Дрэгонс", который состоялся 5 ноября в Санкт-Петербурге. Игра закончилась победой "Динамо" со счетом 3:2. В тот раз его обязанности уже исполнял Ореховский. Тем не менее на матче с нижегородским "Торпедо" (3:4) Тамбиев присутствовал.

Он возглавил "Динамо" летом 2026 года. До этого назначения он работал главным тренером владивостокского "Адмирала". Также Тамбиев входил в штаб петербургского СКА.

"Динамо" по итогам 26 матчей имеет в своей копилке 25 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Ранее московский футбольный клуб "Локомотив" досрочно завершил контракт с главным тренером Михаилом Галактионовым. Председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных поблагодарил его за четыре года работы.

Тренер занял пост 13 ноября 2022 года. В первом турнире под его руководством "Локомотив" проиграл "Краснодару" в матче Кубка России со счетом 0:1.