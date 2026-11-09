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09 ноября, 16:27

Безопасность

Росреестр предупредил о фейковых сообщениях в MAX про сделки с недвижимостью

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Поддельные сообщения о проведении операций с объектами недвижимости начали приходить россиянам в мессенджере MAX. О фейковой рассылке предупредили в пресс-службе Росреестра.

Уточняется, что в подобных сообщениях содержится информация о принятии к рассмотрению заявления на переоформление права собственности. Полный пакет документов предлагается посмотреть в личном кабинете ЕГРН. Также к тексту добавляют гиперссылку якобы для получения выписки из единого государственного реестра недвижимости.

Подобные рассылки злоумышленники организуют, чтобы ввести граждан в заблуждение и заставить их открыть ссылку для уточнения информации.

В Росреестре подчеркнули, что ведомство никогда не просит переходить по ссылкам. За ними могут скрываться поддельные сайты для похищения личных данных, а также сайты-двойники, которые копируют официальную страницу ведомства и предлагают оформить "срочную выписку из ЕГРН".

В ведомстве напомнили, что такие выписки можно получить на портале "Госуслуги", сайтах Роскадастра и Росреестра, в МФЦ или у нотариуса.

Ранее в МВД предупредили, что перед праздниками аферисты могут начать рассылать гражданам сообщения о якобы подаренной подписке Telegram Premium. В рассылке они используют ссылку или QR-код.

Если перейти по ним и ввести персональные данные, злоумышленники могут захватить аккаунт для использования в личных целях.

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