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09 ноября, 16:21

Общество

В Ульяновске двухлетний ребенок надел на голову горшок и застрял

Фото: vk.ru/ugz_ul

В Железнодорожном районе Ульяновска спасатели помогли двухлетнему ребенку, голова которого застряла в пластиковом детском горшке. Об этом сообщили в МБУ "Управление гражданской защиты города Ульяновска".

Инцидент произошел 7 ноября на улице Хрустальной. В единую дежурно-диспетчерскую службу города поступил звонок: ребенок решил примерить на себя роль космонавта или рыцаря, а в роли шлема выступил пластиковый детский горшок. Снять его самостоятельно малыш не смог.

Спасатели приехали на место и при помощи слесарного инструмента аккуратно разрезали пластик. Медицинская помощь не потребовалась, ребенок отделался легким испугом.

Родителям напомнили о мерах предосторожности: емкости, которые можно надеть на голову, стоит убрать из доступа детей. Также нужно следить, чтобы у игрушек не было мелких деталей, колец и отверстий, куда может пролезть голова или рука. Если предмет застрял, нельзя стягивать его силой, следует звонить по номеру 112.

Ранее полуторагодовалый ребенок травмировал кисть на станции метро "Бухарестская" в Санкт-Петербурге. Его рука случайно попала в механизм эскалатора. Врачи диагностировали у него открытый перелом пальца и рваные раны.

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