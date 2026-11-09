Лавров: в Абу-Даби обсудят согласование принципов урегулирования украинского конфликта

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Россия и Украина при посредничестве Соединенных Штатов обсудят в Абу-Даби согласование принципов урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Понимание, которое все разделяют, заключается в том, что переговоры посвящены согласованию тех принципов, которые будут одобрены в завершение переговоров по полноценному урегулированию", – приводит слова дипломата ТАСС.

Трехсторонние переговоры между РФ, США и Украиной пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября. В ходе встречи планируется обсудить ряд вопросов, в том числе гарантии безопасности после окончания конфликта, снижение эскалации и гуманитарные вопросы.

Российскую делегацию, уже вылетевшую в Абу-Даби, возглавит помощник главы государства Владимир Мединский. Украинскую – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

Вашингтон на встрече будут представлять спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.