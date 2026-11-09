Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 ноября, 16:08

Происшествия

Певица Нюша рассказала о состоянии пострадавшей при пожаре сестры

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, сестра певицы Нюши Мария Шурочкина, находится в реанимации, но ее состояние стабильное. Об этом исполнительница рассказала в соцсетях.

По словам Нюши, голова и лицо спортсменки не пострадали, но у нее есть ожоги тела. Она также поблагодарила всех за оказанную поддержку.

О госпитализации Шурочкиной сообщалось утром 9 ноября. СМИ писали, что во время пожара в квартире на 17-м этаже многоэтажки на улице Багрицкого в Москве спортсменка получила ожоги первой и второй степени лица, а также рук и груди. По предварительной информации, в квартире загорелись мебель и личные вещи.

Позже стало известно, что девушке провели операцию в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. СМИ писали, что олимпийскую чемпионку спасли соседи. Шурочкина бегала по этажу и звала на помощь.

Жильцы отметили, что спортсменка была в обгоревшей майке, со следами сильных ожогов, а в некоторых местах, по их словам, у нее отсутствовала кожа. По словам соседей, когда девушку забирали в больницу, она была в сознании.

Соседи пострадавшей при пожаре чемпионки Шурочкиной рассказали о случившемся

Читайте также


происшествияпожаршоу-бизнесспорт

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика