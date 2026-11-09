Певица Нюша рассказала о состоянии пострадавшей при пожаре сестры

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, сестра певицы Нюши Мария Шурочкина, находится в реанимации, но ее состояние стабильное. Об этом исполнительница рассказала в соцсетях.

По словам Нюши, голова и лицо спортсменки не пострадали, но у нее есть ожоги тела. Она также поблагодарила всех за оказанную поддержку.

О госпитализации Шурочкиной сообщалось утром 9 ноября. СМИ писали, что во время пожара в квартире на 17-м этаже многоэтажки на улице Багрицкого в Москве спортсменка получила ожоги первой и второй степени лица, а также рук и груди. По предварительной информации, в квартире загорелись мебель и личные вещи.

Позже стало известно, что девушке провели операцию в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. СМИ писали, что олимпийскую чемпионку спасли соседи. Шурочкина бегала по этажу и звала на помощь.

Жильцы отметили, что спортсменка была в обгоревшей майке, со следами сильных ожогов, а в некоторых местах, по их словам, у нее отсутствовала кожа. По словам соседей, когда девушку забирали в больницу, она была в сознании.

