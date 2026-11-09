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09 ноября, 14:59

Шоу-бизнес

Жительница Уфы победила на международном конкурсе красоты в Австралии

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/chulpann.shangareeva

41-летняя жительница Уфы Чулпан Шангареева получила титул Ms. Summit International 2026 на международном конкурсе красоты и лидерства в Австралии. Финал соревнования прошел 8 ноября в городе Голд-Кост, сообщили ТАСС российские организаторы конкурса.

Шангареева отметила, что хотела достойно представить Россию на международной арене и показать, что российские женщины могут добиваться успеха в разных сферах. По ее словам, путь от регионального этапа до победы в международном конкурсе занял менее полугода.

В мае Шангареева победила на региональном этапе конкурса "Миссис Россия Мира: Республика Башкортостан – 2026", а в июне получила титул "Классик" на национальном этапе "Миссис Россия Мира – 2026". После этого ее пригласили принять участие в соревновании в Австралии.

В финале Summit International 2026 участвовали 28 победительниц конкурсов красоты из разных стран, в том числе США, Японии, Филиппин и Франции. Участницы соревновались за три титула – для незамужних девушек до 21 года, незамужних женщин и замужних женщин соответственно.

Ранее сообщалось, что жительница подмосковного Видного Людмила Секрий победила в международном конкурсе красоты "Миссис Земля – 2026". Она предприниматель и мать четверых детей. По словам Секрий, на участие в конкурсе ей помогла решиться младшая дочь, а свое выступление победительница посвятила всем матерям мира.

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