ЦБ выпустит памятную монету "Атомный ледокол "Арктика"

Фото: cbr.ru

Центробанк России выпустит в обращение памятную монету "Атомный ледокол "Арктика" 10 ноября. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В ЦБ уточнили, что серебряная монета будет номиналом в 3 рубля, а золотая – в 200.

Регулятор пояснил, что "Артика" является самым мощным атомным ледоколом в мире в своем классе. Он может преодолевать льды толщиной до 3 метров. Ледокол был спущен на воду в июне 2016 года, а свой первый рабочий рейс он совершил в ноябре 2020-го.

Приобрести памятные монеты можно в АО "Гознак" и банках, с которыми ЦБ заключил соглашение о распространении.

Ранее Центробанк выпустил памятную серебряную монету номиналом 2 рубля, посвященную государственному деятелю Михаилу Сперанскому. На ее оборотной стороне размещены рельефные изображения портрета Сперанского, книги и чернильницы с пером. Фоном служит изображение "Столпа закона" в технике лазерного матирования.

