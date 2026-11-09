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09 ноября, 15:40

Политика

Комитет Госдумы одобрил повышение штрафов за хулиганство и дискредитацию ВС РФ

Фото: Москва 24/Анна Селина

Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект об увеличении штрафов за несколько видов административных правонарушений, включая хулиганство и дискредитацию Вооруженных сил России.

Поправки затронут ряд статей Кодекса РФ об административных правонарушениях. Помимо перечисленных нарушений, предлагается повысить санкции за продажу алкоголя несовершеннолетним и курение в неположенных местах.

Документ внесло в Госдуму правительство России в октябре. В пояснительной записке необходимость изменений объясняется стремлением привести размеры взысканий в соответствие с текущей экономической ситуацией.

"Этот метод позволяет сохранить справедливое соотношение между размером штрафа и степенью общественной опасности правонарушения", – говорится в документе.

Законопроект предусматривает пересмотр как минимальных, так и максимальных размеров штрафов.

Ранее правительство России предложило ужесточить наказание за управление автомобилем без водительских прав. Максимальный штраф за такое нарушение планируют увеличить с 15 до 30 тысяч рублей. Для водителей, которых повторно поймают за рулем без удостоверения, хотят установить отдельное взыскание – от 30 до 50 тысяч рублей. При этом скидка за быструю оплату штрафа на них распространяться не будет.

Правительство РФ одобрило ужесточение наказания за езду без прав

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