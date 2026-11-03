В России могут запретить курьерам выезжать на тротуары

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Курьерам, которые развозят заказы на электровелосипедах, запретят выезжать на тротуары. Такая норма появилась в проекте поправок в ПДД Минтранса России, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на документ.

Запрет появился по поручению Владимира Путина. В марте 2026 года президент попросил Минтранс и МВД проработать ограничение на движение по тротуарам для доставщиков на электровелосипедах.

Тему поднимали и в декабре 2025 года на заседании Совета по правам человека. Тогда глава государства говорил о жалобах горожан на то, как курьеры передвигаются по улицам.

В министерстве пояснили, что доставщики используют не только электросамокаты, но и мощные мопеды: если такой транспорт столкнется с пешеходом, человек может получить серьезные травмы.

Документ готовили три года, изменения не раз обсуждали на разных площадках. Финальную версию Минтранс выложит для общественного обсуждения в ближайшее время.

Ранее в Общественной палате призвали признать электровелосипеды курьеров мопедами. Их мощность превышает 250 ватт в режиме длительной нагрузки, а скорость – выше 25 километров в час. Однако продавцы и производители часто занижают заявленные характеристики.