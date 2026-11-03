Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 ноября, 08:21

Транспорт

В России могут запретить курьерам выезжать на тротуары

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Курьерам, которые развозят заказы на электровелосипедах, запретят выезжать на тротуары. Такая норма появилась в проекте поправок в ПДД Минтранса России, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на документ.

Запрет появился по поручению Владимира Путина. В марте 2026 года президент попросил Минтранс и МВД проработать ограничение на движение по тротуарам для доставщиков на электровелосипедах.

Тему поднимали и в декабре 2025 года на заседании Совета по правам человека. Тогда глава государства говорил о жалобах горожан на то, как курьеры передвигаются по улицам.

В министерстве пояснили, что доставщики используют не только электросамокаты, но и мощные мопеды: если такой транспорт столкнется с пешеходом, человек может получить серьезные травмы.

Документ готовили три года, изменения не раз обсуждали на разных площадках. Финальную версию Минтранс выложит для общественного обсуждения в ближайшее время.

Ранее в Общественной палате призвали признать электровелосипеды курьеров мопедами. Их мощность превышает 250 ватт в режиме длительной нагрузки, а скорость – выше 25 километров в час. Однако продавцы и производители часто занижают заявленные характеристики.

Курьерам в России запретят выезжать на тротуары

Читайте также


транспорт

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика