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20 октября, 07:16

Транспорт

В Общественной палате призвали признать электровелосипеды курьеров мопедами

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Курьеры, которые разъезжают по тротуарам на электровелосипедах, по характеристикам своей техники передвигаются на мопедах. Об этом заявил зампредседателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов.

"99% курьеров передвигаются на мопедах и у них должно быть российское водительское удостоверение, они должны ездить по проезжей части в шлемах", – приводит слова Холодова ТАСС.

Он также отметил, что мощность транспорта, на котором работают доставщики, превышает 250 ватт в режиме длительной нагрузки, а скорость – выше 25 километров в час. Эксплуатацию таких машин должны регулировать соответствующие правила дорожного движения.

При этом Холодов пояснил, что сейчас по правилам любой велосипед с бензиновым двигателем автоматически становится мопедом независимо от мощности.

Сложность в том, что инспектор, остановивший курьера на электровелосипеде, может только предполагать, что перед ним мопед. Ему необходимо составить протокол и отправить транспорт на экспертизу.

Однако продавцы и производители часто занижают заявленные мощность и скорость: реально это 300–1 000 ватт. Курьеры "гоняют на мопедах, а делают вид, что это велосипеды", заключил зампред комиссии ОП.

В Минтрансе России ранее заявили, что электровелосипеды, на которых ездят курьеры, не предназначены для движения по тротуарам. Речь идет о транспортных средствах массой более 35 килограммов. Такие велосипеды должны передвигаться исключительно по обочинам и проезжей части.

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