Обязательный тест на знание ПДД для курьеров ввели в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 15 октября курьерские сервисы Москвы не смогут допускать к доставке сотрудников, не прошедших тестирование на знание правил дорожного движения в системе КИС "АРТ", сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем системно повышать безопасность работы служб доставки. Вместе с МАДИ и ГАИ регулярно проводим проверки, в ходе которых выявляем нарушения курьерами правил вождения", – подчеркнул заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, цель нововведения – сделать доставку безопаснее. В Москве работают около 135 тысяч курьеров. С 30 сентября сотрудники начали проверять знания правил вождения и стандартов работы. До 14 октября пройти тест можно было по желанию.

Проверка охватывает скоростной режим, передвижение на велосипеде и других средствах индивидуальной мобильности, обязательное спешивание на пешеходных переходах. Помимо этого, курьер должен разбираться в требованиях к порядку открытия смены, внешнему виду, сумке и транспорту, а также знать правила доставки и сервисной этики.

Чтобы сдать тест, нужно верно ответить не менее чем на 80% вопросов. Результат сразу отображается в личном кабинете курьера и действует один год, а повторно пройти тестирование разрешено за 30 дней до истечения этого срока. Успешный результат также видят компании-партнеры. Перед началом испытания необходимо изучить теоретическую часть в личном кабинете КИС "АРТ".

Уже работающим курьерам для этого нужно войти в личный кабинет под корректной учетной записью портала "Госуслуги" или mos.ru, ознакомиться с обучающими материалами и ответить на вопросы. Тем, кто только устраивается на работу, следует войти в кабинет под такой же учетной записью, изучить решение АТК, дозаполнить обязательные поля, перейти к тестированию по кнопке "Далее", пройти его и направить заявление на проверку.

Ранее в России предложили ввести водительские права для электровелосипедистов. Речь идет о велосипедах, у которых мощность двигателя превышает 0,25 киловатта, их хотят приравнять к мопедам. Отмечалось, что изменения способны затронуть курьеров, применяющих электровелосипеды в работе.

