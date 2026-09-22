В России предложили ввести права для водителей мощных электровелосипедов

В России предложили ввести права для водителей электровелосипедов. Речь идет об электровелосипедах с мощностью двигателя более 0,25 киловатта, которые хотят приравнять к мопедам. Номера на такой транспорт уже есть, а вопрос с документами для водителей пока остается открытым.

Изменения могут затронуть курьеров, которые используют электровелосипеды в работе. Приравнивание к мопедам также потребует доработки дорожных камер для фиксации нарушений. Среди предложений есть штраф за первый проезд на красный свет и лишение прав за повторное нарушение.

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