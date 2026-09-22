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22 сентября, 10:47

Транспорт

В Москве за лето реализовали 669 проектов по улучшению дорожного движения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За лето специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) выполнили 669 проектов, направленных на повышение безопасности и удобства на столичных улицах. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Основной этап работ проходил в теплую и сухую погоду, когда можно полностью наносить разметку, обустраивать переходы и островки безопасности.

По просьбам москвичей специалисты сделали два регулируемых перехода – в деревне Власово у дома 52/2, строения 1, и в проезде Завода "Серп и Молот" у дома 1, строения 1. Теперь транспорт и пешеходы пересекают эти участки в разные фазы, что упорядочило движение и повысило безопасность маршрутов до остановок, детской библиотеки № 126 и дошкольного отделения школы "Содружество".

Кроме того, обустроены два нерегулируемых перехода – на Изумрудной улице около дома 28 и на улице Лавриненко рядом с домом 6. Благодаря этому путь до парков, жилых домов, остановок, школ и мест отдыха стал безопаснее.

На Донецкой улице у дома 27 установили искусственные неровности, которые помогают жителям переходить дорогу, а водителям – заранее замечать переход, снижать скорость и вовремя останавливаться.

Также реализованы комплексные проекты. В Проектируемом проезде № 684 обустроили три нерегулируемых перехода и восемь островков безопасности, чтобы пешеходы могли безопасно переходить в удобном месте.

На Абельмановской улице нанесли "вафельную" разметку на четырех перекрестках – с 3-м Крутицким переулком, Волгоградским проспектом, улицами Воронцовской и Марксистской. Такую разметку применяют на участках с интенсивным движением, чтобы не блокировать перекрестки, повысить безопасность и улучшить пропускную способность.

"Каждый такой проект разрабатывается для конкретного участка: специалисты учитывают аварийность, интенсивность транспортных и пешеходных потоков, развитие городской инфраструктуры и обращения москвичей", – добавил Ликсутов.

Между тем в столице появился новый маршрут для автомобилистов, позволяющий сократить путь до 2 километров. Теперь пересечь Долгоруковскую улицу можно возле станции метро "Новослободская". По проекту ЦОДД также соединили Селезневскую улицу с Весковским переулком.

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