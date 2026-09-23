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23 сентября, 07:38

Политика

В России призвали обеспечить школьников бесплатным питанием, в том числе лечебным

Фото: 123RF.com/paha_l

Бесплатное горячее питание должно быть доступно всем школьникам с 1-го по 11-й класс независимо от региона. Также должно быть предусмотрено лечебное меню, заявил ТАСС председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Парламентарий поддержал идею организовать отдельное меню для детей, которым не подходит обычное питание по состоянию здоровья. Однако он отметил, что сейчас помощь таким ученикам зависит от возможностей конкретной школы, муниципалитета или региона.

По его мнению, право ребенка на полноценное школьное питание не должно зависеть ни от диагноза, ни от места жительства.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что школы, детские сады, больницы и санатории должны обеспечивать детей с непереносимостью глютена специальным безглютеновым питанием.

Она отметила, что целиакия – хроническое заболевание, при котором лечением является строгая пожизненная безглютеновая диета. Дети с таким диагнозом не могут безопасно питаться в образовательных и медицинских учреждениях без специальных условий.

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