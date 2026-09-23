Суд прекратил производство по иску к рэперу Navai по делу о ДТП в Москве

Фото: ТАСС/Элина Шторц

Кунцевский районный суд Москвы прекратил производство по гражданскому делу по иску Государственного казенного учреждения города Москвы – Центра организации дорожного движения правительства Москвы (ГКУ ЦОДД) к рэперу Navai (настоящее имя – Наваи Бакиров. – Прим. ред.). Об этом сообщают суды общей юрисдикции столицы в MAX.

Производство прекращено в связи с отказом истца от иска.

Рэпер попал в ДТП на Зубовском бульваре вечером 5 мая. Спорткар Ferrari, в котором был Navai, развернуло, машина врезалась в столб и тротуар. Очевидцы сообщали, что после аварии артист якобы переоделся и хотел скрыться в черной Toyota Camry, оставаясь при этом неподалеку от места ДТП.

В результате никто не погиб и не пострадал. Сам артист сообщил, что причиной аварии стали плохие гоночные колеса. Он уточнил, что ехал со скоростью около 60–65 километров в час.

Позже стало известно, что музыкант выплатил ЦОДД 91,2 тысячи рублей за поврежденный светофор и еще 4 тысячи рублей госпошлины. Деньги поступили через два месяца после того, как организация подала иск к артисту. Рэпер полностью возместил ущерб от ДТП.