В Турции задержали мужчину за созданные при помощи ИИ фото с Эрдоганом

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Правоохранители задержали в Анкаре мужчину, который с помощью искусственного интеллекта создавал фотографии с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром юстиции Акыном Гюрлеком, а также распространял снимки в соцсетях. Об этом сообщает газета Cumhuriyet.

Прокуратура Анкары, которая ведет расследование данного дела, уточнила, что подозреваемый размещал в статусе WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) снимки с президентом и министром, а также собственные фотографии, которые, предположительно, были сгенерированы нейросетью.

Следствие полагает, что таким образом задержанный пытался создать впечатление о наличии у него связей с высокопоставленными чиновниками. Дело возбуждено по подозрению в торговле влиянием и публичном распространении ложной информации с целью вызвать тревогу, страх или панику.

Отмечается, что у мужчины уже есть судимости по разным статьям уголовного кодекса.

Ранее Следственный комитет России подготовил законопроект, предусматривающий усиление уголовной ответственности за совершение преступлений с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), включая технологии искусственного интеллекта (ИИ), а также VPN-сервисов и прокси-серверов.

В настоящее время российский закон уже регламентирует применение программных средств (VPN и прокси) для доступа к заблокированным ресурсам, если с их помощью совершаются преступления. Однако, как отметил глава СК РФ Александр Бастрыкин, в УК отсутствует универсальная норма, которая позволяла бы усиливать ответственность за любое использование ИКТ и ИИ в преступных целях и одновременно оказывала бы превентивное воздействие.

