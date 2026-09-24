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24 сентября, 08:17

Общество

Собчак назвала Соседова символом музыкальной журналистики

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Журналист Ксения Собчак выразила соболезнования в связи со смертью музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Собчак назвала его символом музыкальной журналистики с 1990-х годов до наших дней и напомнила, что критик был участником программы "Акулы пера", где вместе с Отаром Кушанашвили ставил звезд в неудобное положение провокационными вопросами.

Она добавила, что Соседов всегда был дерзким и честным, а также подчеркнула, что у него было много телевизионных планов.

"Знаю, что у Сергея было много телевизионных планов, но случилось фатальное падение с лестницы. В очередной раз задумаешься, что жизнь действительно скоротечна. Соболезнования близким Сергея", – написала Собчак.

Также соболезнования в связи со смертью журналиста принесла певица и телеведущая Ольга Бузова. Артистка призналась, что узнала о случившемся, когда выехала с репетиции, и была потрясена новостью.

Она вспомнила совместную работу с критиком в белорусском шоу "Фактор BY", отметив его яркий характер и профессиональные качества.

"Он был скандальный, эмоциональный, даже истеричный, но при этом всем такой настоящий, добрый, понимающий!" – приводит слова артистки РИА Новости.

Бузова подчеркнула, что, несмотря на отсутствие близкой дружбы, с уважением относилась к Соседову и его работе.

В свою очередь, друг Соседова Табриз Шахиди в беседе с ТАСС добавил, что музыкальный критик не имел проблем со здоровьем.

О смерти Соседова стало известно 23 сентября. Музыкальному критику было 58 лет. Причиной смерти стал несчастный случай. Мать Соседова Антонина рассказала, что ее сын умер во время медицинской операции после падения с лестницы в отеле в Якутии. Телеведущего планируют похоронить на Перепечинском кладбище в Московской области.

Соседов родился в 1968 году в Москве. Он окончил музыкальную школу, а после завершения обучения в средней школе начал журналистскую практику в газете "Гудок". Широкую известность ему принесли съемки в программе "Акулы пера", которая выходила в 1990-е годы. Также он известен по проектам "Ты – суперстар!", "Суперстар! Возвращение" и другим музыкальным шоу.

Телеведущий Сергей Соседов умер из-за несчастного случая

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