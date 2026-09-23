Умер народный артист России Евгений Поплавский

Фото: vk.ru/kurskdramaru

Народный артист России Евгений Поплавский скончался в возрасте 79 лет. Об этом ТАСС сообщила его коллега.

По словам собеседницы журналистов, актер умер 22 сентября. Причиной стало заболевание. Церемония прощания состоится 24-го числа в Курском драматическом театре имени А. С. Пушкина.

Поплавский родился 6 июля 1947 года в Брянске. На протяжении долгих лет он играл в Курском государственном драматическом театре. Зрителям он запомнился в роли Яго в "Отелло", Чебутыкина в "Трех сестрах", Тевье в "Поминальной молитве", Кочкарева в "Женитьбе".

В 1987 году он был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР, а в 2000-м – народного артиста России.

