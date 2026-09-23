Умер телеведущий Сергей Соседов

Фото: legion-media.com/Persona Stars/044

Умер телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов, сообщает ТАСС со ссылкой на его окружение. Ему было 58 лет.

Причиной смерти стал несчастный случай, сказал собеседник журналистов. Трагедия произошла, когда Соседов приехал на мероприятие в Якутию. При этом уточняется, что официальную информацию объявят позднее его родственники.

Кончину Соседова подтвердил ведущий Вадим Такменев. На его странице в одной из соцсетей появилось сообщение о том, что его друга и "движка" проекта "Суперстар" не стало 23 сентября.

"Мы должны были встретиться все вместе в эту субботу (26 сентября. – Прим. ред.), чтобы вместе посмотреть первый выпуск нового сезона "ВИА Суперстар". Он очень ждал этой встречи и этой премьеры. Весь этот сезон выйдет в память о нем", – написал Такменев.

Соседов родился в 1968 году в Москве. В столице он окончил музыкальную школу, а после завершения обучения в средней школе начал журналистскую практику в газете "Гудок". В 1989 году там вышел его первый материал – интервью с певицей Эдитой Пьехой. Позднее Соседов окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова.

Известность ему принесли съемки в программе "Акулы пера", выходившей в 1990-е годы. Также он известен аудитории по проектам "Ты – суперстар!", "Суперстар! Возвращение" и другим музыкальным шоу. Соседов также был ведущим программы "За гранью" на НТВ.

