Сергей Собянин рассказал о новом детском саде в районе Отрадное

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Одиннадцать социальных объектов построили в Отрадном с 2011 года. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Среди них – детский сад на 250 мест в Сигнальном проезде, доме 16, строении 3. Он возведен в составе жилого комплекса и уже принял первых воспитанников, отметил градоначальник.

Как уточнил Собянин, в здании оборудованы 10 групп, пищевой и медицинский блоки, многофункциональные музыкальный и физкультурный залы, кабинет для развивающих занятий. В пристроенном корпусе также находится бассейн, соединенный с основным зданием теплым переходом.

На прилегающей территории расположены физкультурно-спортивная зона и детские игровые площадки с навесами и качелями. Пространство для игр спроектировано по концепции "Играй и учись": кроме стандартных конструкций, установлены специальные элементы для исследований и познания мира.

Строительство современных и комфортных социальных объектов соответствует целям нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее в московском районе Метрогородок начал работать новый детский сад, рассчитанный на 150 воспитанников. Площадь здания составляет около 3,9 тысячи квадратных метров. Внутреннее пространство учреждения разделено на шесть блоков по числу возрастных групп.

Для занятий детей предусмотрены музыкальный и физкультурный залы. Также оборудованы кабинеты логопеда и психолога, медицинский кабинет и пищеблок.