Детский сад на 150 мест построили в Метрогородке

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В московском районе Метрогородок начал работать новый детский сад, рассчитанный на 150 воспитанников. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Учреждение расположено в жилом комплексе "Открытый парк" на улице Тагильской, доме 5. Ефимов отметил, что площадь здания составляет около 3,9 тысячи квадратных метров.

Внутреннее пространство разделено на шесть блоков по числу возрастных групп. Для занятий детей предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, также оборудованы кабинеты логопеда и психолога, медицинский кабинет и пищеблок. В День знаний учреждение приняло первых воспитанников, объект передан в городскую систему образования.

При строительстве учли современные требования к дошкольным образовательным учреждениям. Вход в здание расположен на уровне земли, поэтому в детском саду предусмотрена безбарьерная среда. Фасады облицевали бетонной плиткой контрастных оттенков, а помещения групп оформили в пастельных тонах. Архитектурный облик здания построен на простых формах.

Для детей на участке оборудовали игровые и спортивные площадки. Отдельно предусмотрели места, где можно хранить коляски, велосипеды и санки. Территорию озеленили дубами, кленами, рябиной, грушами, пихтами, сиренью, гортензиями и многолетними травами. Здесь также появилась живая изгородь из травянистых растений.

Под землей разместили помещения для инженерного оборудования. Строительство объекта на всех этапах контролировали специалисты Мосгосстройнадзора, которые следили за соблюдением требований и качеством работ.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, детский сад построили на участке площадью более 0,5 гектара. Инспекторы провели девять выездных проверок. По итогам заключительного контрольно-надзорного мероприятия комитет оформил заключение о соответствии здания требованиям проектной документации.

Отмечается, что девелопером жилого комплекса и детского сада выступила компания "ПИК".

Ранее в Кунцеве открылся детский сад на 350 мест площадью более 8,2 тысячи квадратных метров. В трехэтажном здании разместили игровые и спальные комнаты, помещения для занятий, мастерскую-кулинариум, музыкальный и физкультурный залы, бассейн и медицинский блок. Вокруг учреждения оборудовали круговой проезд для пожарной техники, а главный вход сделали с учетом принципов безбарьерной среды. Рядом с детским садом появились игровые и спортивные площадки, разделенные по возрастным группам.

