Прокуратура Венгрии просит лишить неприкосновенности Мадьяра из-за кражи телефона

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Генеральная прокуратура Венгрии подала ходатайство о приостановлении депутатской неприкосновенности премьер-министра страны Петера Мадьяра из-за кражи телефона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом стало расследование кражи, произошедшей в июне 2024 года. Тогда Мадьяр в одном из клубов Будапешта вступил в перепалку с посетителем, снимавшим его на телефон. Премьер забрал гаджет, положил в карман, а затем выкинул в Дунай.

На момент инцидента Мадьяр был членом Европейского парламента. Этот орган отказался лишить его иммунитета по запросу венгерских правоохранителей.

В мае 2026 года политик стал депутатом венгерского парламента, что позволило прокуратуре возобновить попытку лишить его неприкосновенности уже внутри страны.

Ранее новое правительство Венгрии инициировало расследование в отношении экс-главы МИД Петера Сийярто из-за его контактов с Россией. Мадьяр обвинял его "в сговоре с русскими" и утверждал, что речь может идти якобы о государственной измене.

