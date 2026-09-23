Мужчина погиб от нападения медведя в Красноярском крае

Фото: МАХ/"ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ"

В Красноярском крае 39-летний мужчина погиб в результате нападения медведя. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по региону.

Предварительно, мужчина работал лесозаготовителем и охранял технику на территории Епишинского участкового лесничества в окрестностях деревни Потапово. В ночь на 23 сентября он подвергся нападению медведя и скончался на месте.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Местных жителей призвали отложить поездки на природу и посещение леса из-за высокой активности медведей.

Ранее в лесах Томской области до 1 ноября запретили массовые мероприятия из-за активности медведей. Также было поручено приостановить до ноября все экскурсии, туристические слеты и другие массовые мероприятия за пределами населенных пунктов.

В Хакасии ликвидировали 16 потенциально опасных бурых медведей. Хищников пришлось уничтожить в окрестностях городов Абазы, Саяногорска и в Аскизском районе. Во всех районах республики введен режим регулирования численности.