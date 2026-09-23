В Щелкове спасли пациентку с редкой формой внематочной беременности

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В Щелковском перинатальном центре спасли женщину с крайне редкой формой внематочной беременности. Об этом сообщили на сайте областного Минздрава.

Пациентку экстренно доставили на скорой с жалобами на тянущие боли внизу живота, домашний тест показал положительный результат. Первичное УЗИ в центре выявило левостороннюю трубную беременность, что подтвердил анализ на ХГЧ. Однако уже в операционной специалисты установили точный диагноз – левосторонняя яичниковая беременность с разрывом сосудов.

Это особая форма внематочной беременности, при которой оплодотворенная яйцеклетка прикрепляется и развивается в ткани яичника или на его поверхности. Главная опасность кроется в массивном внутрибрюшном кровотечении из-за обильного кровоснабжения яичника.

"Такая патология встречается крайне редко: на ее долю приходится примерно 0,2% от общего числа всех беременностей. Несмотря на сложность ситуации, команда специалистов действовала молниеносно и ювелирно", – рассказала заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Наталья Жаркова.

Она добавила, что операция заняла немногим более получаса и вскоре пациентка пошла на поправку и была выписана.

Ранее в Дмитровском роддоме врачи спасли 32-летнюю роженицу и ее недоношенного сына после массивной кровопотери. Беременность до 32-й недели протекала без патологий, однако внезапно открылось кровотечение объемом около 700 миллилитров.

Медики сразу диагностировали преждевременную отслойку плаценты, при которой плод лишается поступления кислорода. Через 11 минут пациентка была в операционной, вмешательство длилось час, после чего родился мальчик весом 1 520 граммов, которого незамедлительно передали неонатологам.

