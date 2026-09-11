Пятигорские врачи вернули зрение ослепшей пенсионерке

Фото: телеграм-канал "ГКБ ПЯТИГОРСКА"

Врачи городской клинической больницы Пятигорска восстановили зрение 80-летней пациентке, которая полностью ослепла после инсульта. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

На момент обращения женщина различала только направление света и передвигалась с помощью сына. Как рассказали в больнице, один глаз пациентки перестал видеть около 10 лет назад из-за необратимых изменений, а во втором постепенно развивалась катаракта. После инсульта хрусталик помутнел полностью, и женщина на два года потеряла зрение.

"Замена хрусталика восстановила зрение на 40% уже в раннем послеоперационном периоде", – добавили в пресс-службе.

При этом, по прогнозам медиков, зрение женщины может улучшиться до 60–70%.

Ранее московские врачи помогли 100-летнему мужчине, у которого выявили осложненную катаракту и подвывих хрусталика. Хирурги, несмотря на возраст и сложность операции, успешно восстановили пациенту зрение. При выписке пенсионер поблагодарил специалистов за внимательное отношение и возможность вновь хорошо видеть.