Свинья выжила после 36 дней под завалами в Китае

Фото: sohu.com

В китайской провинции Шэньси домашняя свинья по кличке Чжуда провела 36 дней под завалами, образовавшимися после оползня, и осталась жива. Об этом сообщает портал Sohu.

Мощный сель разрушил свинарник местного жителя. Одна из двух свиней выбралась самостоятельно, а вторая оказалась под бетонной плитой и толстым слоем песка с камнями. Хозяева решили, что животное погибло.

Через некоторое время во время ремонта дороги возле дома мужчина услышал хрюканье из-под земли. Семья осторожно раскопала завал и обнаружила свинью в небольшом пространстве под плитой.

За время заточения животное похудело как минимум на 40 килограммов. После спасения свинья плохо реагировала на яркий свет и почти не могла стоять на задних ногах. Для нее оборудовали отдельное место и начали постепенно кормить листьями капусты и кукурузной смесью.

Сель сошел в Китае со стороны Непала 26 августа. Это ЧП затронуло район КПП "Гьиронг". В самом Непале произошло наводнение. Это спровоцировало значительные разрушения в округе Расува. Помимо этого, там вышло из берегов подпрудное озеро.

По последним данным, в результате оползня в Непале погибли 1 355 человек. Пропавшими без вести числятся около 4,8 тысячи человек.