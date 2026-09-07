Число погибших при оползне в Непале выросло до 1 355

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Число погибших в результате оползня в Непале достигло 1 355. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на непальскую полицию.

Пропавшими без вести числятся около 4,8 тысячи человек.

О наводнении в Непале стало известно 26 августа. Оно стало результатом землетрясения и последовавшего следом оползня. Были зафиксированы серьезные разрушения в округе Расува. Позже из берегов вышло подпрудное озеро.

Посольство России в Непале открыло горячую линию для родственников россиян, которые числятся пропавшими.

Премьер-министр страны Балендра Шах назвал причиной инцидента изменение климата. По его словам, из-за этого температура в Гималайском регионе выросла на 1,8 градуса.

