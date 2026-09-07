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07 сентября, 15:02

Происшествия

Генерал полиции Мальков задержан по делу о хищении топлива у подмосковного МВД

Фото: depositphotos/aksenovko

Начальник тыла и замглавы подмосковного МВД, генерал-майор Сергей Мальков задержан по подозрению в хищении моторного топлива, которое предназначалось для нужд полиции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в MAX.

Правоохранители ранее выявили факты хищения топлива, принадлежащего ГУ МВД по Московской области. В ходе проверки были получены сведения о причастности к преступлению организованной группы, в которую входили Мальков, председатель совета директоров ПАО "Евротранс" Игорь Мартынов, трое его подчиненных – топ-менеджеров, а также начальник ФКУ ЦХиСО ГУ МВД России по Московской области полковник внутренней службы Алексей Суяров и начальник отдела этого учреждения подполковник внутренней службы Анна Левина.

Возбуждено уголовное дело, а предварительное расследование поручено Следственному департаменту МВД России. Устанавливаются обстоятельства и соучастники преступной деятельности, а также иные потерпевшие.

Трое топ-менеджеров уже заключены под стражу. Мальков, Суяров и Левина уволены из органов внутренних дел. В настоящее время они и Мартынов задержаны.

Ранее в Москве пресекли кражу топлива из локомотива на железнодорожной станции. Двух работников локомотивного депо задержали на станции Москва-Ленинградская, когда они собирались слить дизельное топливо в пластиковые канистры. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, фигурантам предъявлено обвинение.

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