Телеведущая Тодоренко оказалась в больнице с переутомлением голосовых связок и коленей

Фото: телеграм-канал "Регина Путешественница"

Телеведущая Регина Тодоренко попала в больницу. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на публикацию в телеграм-канале, где была размещена ее фотография в инвалидном кресле.

По словам Тодоренко, врачи дважды диагностировали у нее переутомление: сперва голосовых связок, а теперь коленных суставов. Ранее фониатр выявил гипертонус связок из-за высокой рабочей нагрузки, а накануне травматолог обнаружил перегрузку и скопление жидкости в колене.

Телеведущая заявила, что в ближайшее время будет передвигаться на костылях. Она также вспомнила, как в самолете поклонница посоветовала ей сбавить темп жизни. Артистка призналась, что старается показывать пример безграничных возможностей, но иногда забывает о собственных ресурсах.

"Вселенная кричит мне о том, что паузы в композиции под названием "Жизнь" важны не меньше, чем ноты", – добавила Тодоренко.

Ранее телеведущая, которая вместе с мужем Владом Топаловым воспитывает троих детей, рассказала, что льготы для многодетных семей очень помогают ей в повседневной жизни. Она отметила, что одна из наиболее полезных льгот, которыми она пользуется, – бесплатная молочная кухня.

Кроме того, Тодоренко назвала дошкольные подготовительные курсы и бесплатный проезд. Телеведущая также объяснила, почему пользуется для поездок по городу именно электробусом, она считает, что должна объяснить детям, что такое общественный транспорт.

