Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 сентября, 15:21

Шоу-бизнес

Телеведущая Тодоренко оказалась в больнице с переутомлением голосовых связок и коленей

Фото: телеграм-канал "Регина Путешественница"

Телеведущая Регина Тодоренко попала в больницу. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на публикацию в телеграм-канале, где была размещена ее фотография в инвалидном кресле.

По словам Тодоренко, врачи дважды диагностировали у нее переутомление: сперва голосовых связок, а теперь коленных суставов. Ранее фониатр выявил гипертонус связок из-за высокой рабочей нагрузки, а накануне травматолог обнаружил перегрузку и скопление жидкости в колене.

Телеведущая заявила, что в ближайшее время будет передвигаться на костылях. Она также вспомнила, как в самолете поклонница посоветовала ей сбавить темп жизни. Артистка призналась, что старается показывать пример безграничных возможностей, но иногда забывает о собственных ресурсах.

"Вселенная кричит мне о том, что паузы в композиции под названием "Жизнь" важны не меньше, чем ноты", – добавила Тодоренко.

Ранее телеведущая, которая вместе с мужем Владом Топаловым воспитывает троих детей, рассказала, что льготы для многодетных семей очень помогают ей в повседневной жизни. Она отметила, что одна из наиболее полезных льгот, которыми она пользуется, – бесплатная молочная кухня.

Кроме того, Тодоренко назвала дошкольные подготовительные курсы и бесплатный проезд. Телеведущая также объяснила, почему пользуется для поездок по городу именно электробусом, она считает, что должна объяснить детям, что такое общественный транспорт.

Читайте также


шоу-бизнес

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

Как высыпаться, живя рядом с шумными дорогами?

Чтобы нормализовать ночной отдых, можно улучшить звукоизоляцию

Еще вариант – приобрести беруши

Читать
закрыть

Теневой прокат голливудского кино в РФ под угрозой закрытия

Эксперты уверены: практика прекратится в течение ближайших двух-трех месяцев

В отрасли уже обсуждается новая модель работы залов

Читать
закрыть

Действительно ли "Оземпик" способен убить человека?

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций

Эксперты уверены: иногда из-за препарата может возникнуть желчекаменная болезнь

Читать
закрыть

Чем может обернуться привычка подкармливать зверьков в парках?

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства

Читать
закрыть

Хоррор-квесты в лесу завоевали популярность у москвичей

Локация, игра актеров позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина

Эксперты уточняют: реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом эйфорию

Читать
закрыть

Сколько продлится бабье лето в Москве?

9 сентября воздух прогреется до 19–21 градуса, а в четверг – до 22–26 при солнечной погоде

Потепление продлится с 9 по 14 сентября, затем будет похолодание и возвращение осадков

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика